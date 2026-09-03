Beşiktaş'ın avrupa macerası: lig aşaması kadrosu netleşti

beşiktaş'ın avrupa ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması için kadrosunu resmen UEFA'ya bildirdi. Listede yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku yer aldı; buna karşın Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu kadroya dahil edilmedi.

kadronun ana hatları:

Teknik ekip, kalede Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Emir Yaşar'ı tutarak üçlü bir seçenek bıraktı. Savunma hattında Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan ve Amir Murillo yer alıyor. Orta sahada Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti ve İlhan Fakılı görev alacak. Hücum hattında Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy bulunuyor.

b listesi ve genç oyuncular:

B listesinde Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim ve Ahmet Bircan yer alıyor; bu isimler kulübün genç rotasyonunu tamamlıyor ve ihtiyaç halinde kadroya dahil edilebilecek alternatifler sunuyor.

Kadro tercihleri, teknik heyetin tecrübe ile genç potansiyeli dengelemeye çalıştığını gösteriyor. Resmi liste, maç planlamasında rotasyon ve taktik çeşitlilik için farklı imkanlar sağlayacak şekilde oluşturuldu.

BEŞİKTAŞ (ARŞİV)