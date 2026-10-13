Bodrum'da huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, iki tutuklama

Bodrum'da huzur operasyonu sonuçlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen huzur operasyonlarında, adres ve üzeri aramalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon, bölgedeki huzur ve güvenin sürekliliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla yürütüldü.

Operasyonun kapsamı:

Çalışmalar 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 Airsoft havalı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 734 fişek, 19 kartuş, 2 bıçak ve 1 teleskopik jop bulunuyor.

Şüpheliler ve adli süreç:

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gözaltına alınan O.A. ve A.M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda yakalanan diğer şüpheliler T.C., E.T., A.Ö. ve N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet kaynakları, bu tür denetimlerin yerel güvenlik planının bir parçası olarak düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti.

BODRUM’DA HUZUR OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA