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Pamukova'da kavga müdahalesi büyüdü: hizmetli darbedildi, öğretmen bayıldı

Pamukova'da Fatmahanım Ortaokulu'nda öğle saatlerinde iki öğrencinin kavgasını ayıran hizmetli R.K. darbedildi; panikleyen öğretmen F.B. hastaneye kaldırıldı, durum iyi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pamukova'da kavga müdahalesi büyüdü: hizmetli darbedildi, öğretmen bayıldı

Olayın gelişimi

Olay, Sakarya’nın Pamukova ilçesindeki Fatmahanım Ortaokulu’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İki kız öğrencinin bahçede başlayan kavgasına müdahale eden okulda görevli hizmetli R.K., araya girerek olayı ayırdı.

Hizmetlinin darp edilmesi

İhbar üzerine okula gelen kavga eden öğrencilerden birinin ağabeyi ile beraberindeki aile fertleri, müdahaleyi yapan R.K.'ye saldırdı. Arbedede bazı yakınların bıçak çektiği belirtildi ancak olayda herhangi bir kesici veya delici yaralanma kaydedilmedi.

Öğretmenin baygınlığı ve sağlık durumu

Arbedenin yarattığı panik sırasında okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan F.B. panikleyerek baygınlık geçirdi. Hem darbedilen hizmetli R.K. hem de baygınlık geçiren F.B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Savunma ve müdahale sonrasında yaralanma olmadığı, hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı takip eden okul yetkilileri ve emniyet ekipleri, yaşanan arbede ile ilgili olarak inceleme başlattı.

Öğrencilerin kavgasını ayıran hizmetli darp edildi, öğretmen baygınlık geçirdi

Öğrencilerin kavgasını ayıran hizmetli darp edildi, öğretmen baygınlık geçirdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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