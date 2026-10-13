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Başakşehir'de kavşakta drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza ve 60 gün ehliyet el koyma kararı

Başakşehir'de kavşakta drift yapan sürücü Görkem Can, sosyal medyadan tespit edilerek 140 bin TL idari para cezası aldı ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de kavşakta drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza ve 60 gün ehliyet el koyma kararı

Başakşehir'de kavşakta drift nedeniyle uygulanan yaptırım

Başakşehir'de kavşakta drift yapan sürücü, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sayesinde polis ekiplerince tespit edilerek cezalandırıldı. Olay, 11 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Başak Mahallesi Sokullu Caddesi ile Hüdavendigar Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Kayıtlarda yer alan 34 GEU 155 plakalı aracın sürücüsünün kavşakta tehlikeli manevralar yaptığı görüldü.

görüntüler üzerinden yapılan tespit:

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarındaki denetimler sırasında drift görüntülerini buldu. Görüntüler incelendiğinde aracın plakasından ve yapılan çalışmalar sonucu sürücünün kimliğinin Görkem Can olduğu belirlendi. Polis ekipleri, sürücüyü emniyete davet ederek olayın tarih ve saatini doğrulattı.

uygulanan idari işlem ve sonuçları:

Yapılan inceleme sonrası sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında işlem yapıldı. Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve drift yapan araç trafikten men edildi.

Olay, sosyal medyadan gelen ihbar ve emniyetin denetim mekanizmasının hızlı çalışması sonucu tespit edilerek, sürücüye yönelik idari yaptırımın uygulanmasıyla sonuçlandı. Yetkililer, tehlikeli sürüşün hem sürücü hem de yoldaki diğer kişiler için ciddi risk oluşturduğunu hatırlattı.

Başakşehir’de drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza

Başakşehir’de drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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