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Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak karşı şeride savruldu

Bandırma Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti; sürücü A.Ü. yaralandı, hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak karşı şeride savruldu

Olayın oluşu:

Balıkesir'in Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sağ arka tekerleği yerinden koptu ve otomobil kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazada sürücü A.Ü. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından A.Ü., ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hastaneden alınan bilgiye göre sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Aracın sağ arka tekerleğinin yerinden kopması, kazanın şiddetini artırdı ve trafik kısa süreliğine etkilendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

Bandırma’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti... O anlar...

Bandırma’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti... O anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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