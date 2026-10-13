Dolar 49,3609 +0,00%
Euro 55,2792 +0,41%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.620,76 -0,45%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,72 -0,87%
--°

Bursa'da huzur için 200 personelle 20 işyeri ve 700 şahıs sorgulandı

Bursa'da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde 200 personelin katıldığı uygulamada 20 işletme denetlendi; 700 kişinin UYAP sorgusu yapıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da huzur için 200 personelle 20 işyeri ve 700 şahıs sorgulandı

uygulamanın kapsamı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde umuma açık iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

katılan birimler ve denetim sayıları:

Operasyona Asayiş, KOM, TEM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı toplam 200 personel katıldı. Ekipler, önceden belirlenen noktalarda görev alarak toplam 20 işletme üzerinde kontrol yaptı.

sorgulamalar ve güvenlik hedefi:

Denetimler sırasında ekiplerce toplam 700 şahsın UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan kimlik ve kayıt taramaları ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirler uygulandı.

Emniyet yetkilileri, benzer denetim ve uygulamaların il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bursa&#039;da 4 ilçede asayiş uygulaması: 700 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı

Bursa'da 4 ilçede asayiş uygulaması: 700 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünelde tek araç takla attı: Kozlu'da sürücü yaralandı
images

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zam...
images

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
images

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi