Bursa'da huzur için 200 personelle 20 işyeri ve 700 şahıs sorgulandı

uygulamanın kapsamı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde umuma açık iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

katılan birimler ve denetim sayıları:

Operasyona Asayiş, KOM, TEM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı toplam 200 personel katıldı. Ekipler, önceden belirlenen noktalarda görev alarak toplam 20 işletme üzerinde kontrol yaptı.

sorgulamalar ve güvenlik hedefi:

Denetimler sırasında ekiplerce toplam 700 şahsın UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan kimlik ve kayıt taramaları ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirler uygulandı.

Emniyet yetkilileri, benzer denetim ve uygulamaların il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bursa'da 4 ilçede asayiş uygulaması: 700 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı