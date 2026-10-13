Lüleburgaz'ta sağlık kadrosu güçlendi: üç uzman branşta hasta kabulüne başladı

yeni uzmanlar görevine başladı:

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç farklı branşta görev yapan uzman hekimler hasta kabulüne başladı. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Hülya Yamaç, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cihangir Gündüz ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cemal Terzioğlu hastanede hasta kabulüne başlayan doktorlar arasında yer alıyor.

hizmet alanları:

Yeni göreve başlayan uzmanlar, kendi branşlarında poliklinik hizmeti sunarak tanı, takip ve tedavi süreçlerini yürütecek. Hastalar, ilgili branşlara yönlendirilerek gerekli tetkik ve tedavi planlamaları hastane protokolleri çerçevesinde yapılacak.

randevu ve erişim:

Vatandaşlar muayene randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182 hattından alabilecek. Randevu alındıktan sonra hastanenin yönlendirmeleri doğrultusunda polikliniklere başvuru yapılması gerekiyor.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANI UZM. DR. HÜLYA YAMAÇ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OPR. DR. CİHANGİR GÜNDÜZ İLE KARDİYOLOJİ UZMANI UZM. DR. CEMAL TERZİOĞLU, LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ’NDE HASTA KABULÜNE BAŞLADI.