Dolar 49,3609 +0,00%
Euro 55,2792 +0,41%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.620,76 -0,45%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,72 -0,87%
--°

Lüleburgaz'ta sağlık kadrosu güçlendi: üç uzman branşta hasta kabulüne başladı

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç uzman doktor hasta kabulüne başladı; randevular MHRS veya ALO 182 hattı üzerinden alınabiliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Lüleburgaz'ta sağlık kadrosu güçlendi: üç uzman branşta hasta kabulüne başladı

yeni uzmanlar görevine başladı:

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç farklı branşta görev yapan uzman hekimler hasta kabulüne başladı. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Hülya Yamaç, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cihangir Gündüz ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cemal Terzioğlu hastanede hasta kabulüne başlayan doktorlar arasında yer alıyor.

hizmet alanları:

Yeni göreve başlayan uzmanlar, kendi branşlarında poliklinik hizmeti sunarak tanı, takip ve tedavi süreçlerini yürütecek. Hastalar, ilgili branşlara yönlendirilerek gerekli tetkik ve tedavi planlamaları hastane protokolleri çerçevesinde yapılacak.

randevu ve erişim:

Vatandaşlar muayene randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182 hattından alabilecek. Randevu alındıktan sonra hastanenin yönlendirmeleri doğrultusunda polikliniklere başvuru yapılması gerekiyor.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANI UZM. DR. HÜLYA YAMAÇ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OPR. DR....

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANI UZM. DR. HÜLYA YAMAÇ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OPR. DR. CİHANGİR GÜNDÜZ İLE KARDİYOLOJİ UZMANI UZM. DR. CEMAL TERZİOĞLU, LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ’NDE HASTA KABULÜNE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastane yatırımlarını yerinde inceledi: Hulusi Akar'ın Kayseri Devlet Hastanesi...
images

İstanbul havalimanı'ndan Riyad seferleri geçici olarak durduruldu
images

İktidar temsilcileriyle Bayrampaşa'da halka kulak verildi
images

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi