Bodrum'da perdenin arkasına bakış: yarım asırlık anılar canlandı

Yeni Sinema sahnesinde geriye dönüş

Bodrum Belediyesi'nin "Bodrum'a Nostalji Yaşatıyoruz" sloganıyla düzenlediği Nostaljik Sinema Günleri, 25-26 Eylül tarihlerinde Tepecik Mahallesi Gerence Sokak Sinema Otopark'ta gerçekleştirildi. Etkinlik, yarım asır önce açık hava sineması ve düğün alanı olarak kullanılan tarihi Yeni Sinema'nın bulunduğu alanda yoğun katılımla tamamlandı.

Etkinlik programı:

İki gün süren organizasyonun son gecesinde yaklaşık 600 kişi bir araya geldi. Gecede Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri ile Bodrum yöresine ait türküler seslendirildi; nostaljik ezgiler eşliğinde izleyiciler geçmiş yılların atmosferini yeniden yaşadı. Ardından 1974 yapımı Yazık Oldu Yarınlara filmi gösterildi ve film sırasında perdeye yansıtılan yaklaşık yarım asırlık Bodrum görüntüleri izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Katılımcılar ve değerlendirme:

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Cinemarine Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, Sinema Otopark işletmecileri Mustafa ve Ahmet Özkeskin, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Pehlivan, alanın Bodrum'un geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Yıllar sonra aynı noktada bu kültürel mirası canlandırmak ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisine tanıklık etmek bizleri çok mutlu etti. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Pehlivan ayrıca, etkinliğin tarihi dokusu korunmuş alanda imece anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti. Organizasyon sonunda sinemaseverler memnuniyetlerini dile getirerek Bodrum Belediyesine teşekkür etti ve Nostaljik Sinema Günleri'nin önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesini talep etti.

Geçmişin sokakları, yapıları ve yaşamı perdeye yansıyan görüntülerle yeniden hatırlayan izleyiciler, etkinliğin hem sosyal hem de kültürel açıdan bölge belleğinin canlı tutulmasına katkı sağladığını belirtti. Yeni Sinema alanının bu tür etkinliklerle yerel hafızayı tazelediği gözlendi.

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