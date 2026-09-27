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Yılların hafızası: Bodrum'un 22 yıllık arşivi gelecek kuşaklara aktarıyor

22 yıl boyunca toplanan 36 bin saatlik kayıt, 15 bin fotoğraf ve 600 tanıklık Sözler, Yüzler, İzler: Bodrum ile arşivlendi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yılların hafızası: Bodrum'un 22 yıllık arşivi gelecek kuşaklara aktarıyor

Kent belleğinin derlendiği çalışma

Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışma Grubu tarafından 2003 yılında başlatılan proje, 22 yıl süren düzenli kayıtlarla kent belleğini sistematik bir arşive dönüştürdü. Çalışma kapsamında, Bodrum’un yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarihini ve kentin sosyal-kültürel dokusunu aydınlatan çok sayıda anı, fotoğraf ve görüntü bir araya getirildi.

Proje sonucunda oluşturulan arşivde 600 Bodrumlunun tanıklıkları yer alırken, yaklaşık 36 bin saatlik ses ve video kaydı ile 15 bin fotoğraf kayda geçirildi. Bu veriler, süngercilikten tekne yapımına, mutfak kültüründen mahalle yaşamına uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Tanıtım etkinliği ve sergi:

Çalışmanın kitap ve belgesel tanıtımı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tanıtıma Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye yetkilileri, Sözlü Tarih Çalışma Grubu Sorumlusu Nuran Yüksel, tarihçi Onur Ulutaş ile çalışmaya katkı veren Bodrumlular ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Fuaye alanında koleksiyoner Ali Şengün’ün arşivinden seçilen eski Bodrum fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Etkinlikte arşivlerini paylaşanlara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi; program, yaklaşık 40 dakikalık Sözler, Yüzler, İzler: Bodrum belgeselinin gösterimiyle sona erdi.

İçerik alanları ve erişim:

Hazırlanan dijital kitap ile 15 bölümlük belgesel serisinde süngercilik, tekne yapımı, sağlık inanışları ve tedavi gelenekleri, Türk-Rum ilişkileri ve mübadele, el sanatları, esnaf ve zanaatkar yaşamı, Bodrum türküleri, evlilik ve düğün gelenekleri, turizm, mutfak kültürü, üretim ve ekonomi gibi konular anlatılıyor.

Proje sorumluları, bu birikimin Bodrum Kent Müzesi ve Kent Belleği girişimi için bir rehber olmasını hedefliyor. Belediye yetkilileri, geçmişin bilinerek geleceğe taşınmasının kent kimliğinin korunmasında merkezi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hazırlanan dijital kitap ve 15 bölümlük belgesel serisi tanıtım günü itibarıyla Bodrum Belediyesi’nin internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında yayımlandı; böylece 22 yıl boyunca toplanan ses, görüntü ve fotoğraflardan oluşan arşiv, bugünün izleyicisiyle buluşturulmuş oldu.

Çalışma, Bodrum’un kimliğini oluşturan hikâyeleri resmi arşivlere taşıyarak, hem yerel belleğe vefa hem de geleceğe bırakılacak kalıcı bir kaynak sunuyor.

BODRUM’UN 22 YILLIK HAFIZASI ORTAYA ÇIKTI: 36 BİN SAATLİK KAYIT, 15 BİN FOTOĞRAF

BODRUM’UN 22 YILLIK HAFIZASI ORTAYA ÇIKTI: 36 BİN SAATLİK KAYIT, 15 BİN FOTOĞRAF

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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