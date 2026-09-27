Başkan Erkan Aydın bursa rotasında bisikletle çevreci ulaşımı öne çıkardı

Başkan Erkan Aydın etkinlikte pedal çevirdi:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 20-27 Eylül Dünya Motorsuz Taşıtlar Haftası kapsamında düzenlenen 18. Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turuna katıldı. Etkinlik, Bursa Tophane Kulübü tarafından ve Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Başkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ile birlikte start öncesinde bisikletçilerle bir araya gelerek hafta ve turun amaçlarına dikkat çekti.

etkinliğin amacı:

Başkan Aydın, bisikletin hem birey sağlığı hem de çevre açısından taşıdığı önemi vurguladı. Konuşmasında bisikleti dünyanın en sağlıklı ulaşım aracı olarak niteleyerek, kullanımının artırılmasının gerekliliğine değindi ve bisikletin sıfır karbon salınımı ile çevreye katkı sağladığını hatırlattı. Aydın ayrıca etkinliğin farkındalık yaratma hedefini öne çıkarıp katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

parkur ve katılım:

Tophane Saltanat Kapı'dan verilen startın ardından yüzlerce bisikletçi, Merinos, Nilüfer Metro İstasyonu ve FSM Bulvarı güzergahlarını takiben Mudanya Yolu'na geçti. Belirlenen parkur boyunca pedal çevrilerek etkinlik, Mudanya Mütareke Meydanı'nda sona erdi. Organizasyon boyunca motorsuz ulaşımın yaygınlaştırılmasının çevresel yararlarına ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesine vurgu yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de söz alarak etkinliğin anlamını vurguladı ve organizasyona katkı sağlayanlar ile katılımcılara teşekkür etti. Etkinlik, kent içinde bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan pratik bir destek olarak kayda geçti.

18. TOPHANE-NİLÜFER-MUDANYA BİSİKLET TURU’NDA YÜZLERCE BİSİKLETÇİYLE BİRLİKTE PEDAL ÇEVİREN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, BİSİKLET KULLANIMINA VE ÇEVRE DOSTU ULAŞIMA DİKKAT ÇEKTİ.