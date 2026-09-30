Fatih'te büyük sahte para operasyonu: milyonlarca euro ve dolar ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik yürüttükleri soruşturma sonucu operasyon düzenledi. Yapılan saha çalışmaları ve istihbari analizlerde, K.A. (49) isimli şüphelinin ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık %15-20 karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı tespit edildi.

K.A. dün Aksaray Mahallesinde yakalandı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıktığı, benzer suçlardan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle K.A.'nın bağlantıları ve sahte para üretimine ilişkin faaliyetleri ayrıntılı olarak incelendi.

Ele geçirilen materyaller:

Adres aramalarında ve operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 milyon 680 bin Euro değerinde yarı yapımı tamamlanmış tabaka para, 963 bin 800 Euro sahte para, 91 bin 100 Dolar sahte para ve 800 TL sahte para bulundu.

Ayrıca baskında sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda araç-gereç ele geçirildi: 2 laminatör, 3 aydınger kalıp, 1 para kesme makinesi, 15 hologram rulosu, 900 adet 100 Euro hologram, 2 rulo hologram, 100 ibareli 35 tabaka hologram şeridi ve 2 yeşil renkli sıvama silikonu.

Şüphelilerin yakalanışı ve yasal süreç:

İncelemeler, K.A.'nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesinde, M.E.E. (34) adına kiralanmış bir evi kullandığını; sahte paraların bir bölümünün bu adreste basıldığını ortaya koydu. Bu adrese yapılan baskında M.E.E. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma ve adli süreçler savcılık denetiminde devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, piyasaya sürülmeden önce ele geçirilen bu miktardaki sahte paranın ekonomik güvenliği zedeleyebilecek boyutta olduğunu ve operasyonun benzeri faaliyetlerin önlenmesine yönelik önemli bir adım teşkil ettiğini vurguladı.

FATİH’TE DÜZENLENEN SAHTE PARA OPERASYONUNDA 963 BİN 800 SAHTE EURO, 91 BİN 100 SAHTE DOLAR VE 800 TL SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ.