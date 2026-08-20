Küsget sanayi sitesi yakınında seyir halindeki tır alev aldı

Gaziantep çevre yolu Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında seyir halindeki bir tır, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı ve kısa sürede alev topuna döndü.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, tırın plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemedi. Sürücü yangını fark ederek aracı sağ şeride çekip kendisini dışarı attıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'TE SEYİR HALİNDEKİ TIR BİLİNMEYEN NEDENLE YANMAYA BAŞLAYARAK KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.