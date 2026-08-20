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ETSO yönetiminde asgari sermaye düzenlemeleri ve ihracat destekleri gündemde

ETSO Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısında asgari sermaye güncellemeleri, TOBB çalışmaları, Çocuk Bakım Evleri ve ihracat destek ofisi planları görüşüldü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ETSO yönetiminde asgari sermaye düzenlemeleri ve ihracat destekleri gündemde

ETSO Ağustos ayı üçüncü olağan yönetim kurulu toplantısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ağustos ayı üçüncü olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, şehir ekonomisini doğrudan etkileyecek resmi yazışmalar ve gündem maddeleri detaylı şekilde ele alındı.

asgari sermaye düzenlemeleri ve dosya değerlendirmeleri:

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, TOBB tarafından yürütülen asgari sermaye güncellemeleriydi. Bu kapsamda, limited şirketler için 50.000 TL ve anonim şirketler için 250.000 TL olarak belirlenen asgari sermaye şartları ele alındı. Söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak toplantıda toplam 381 adet işlem dosyası incelendi ve karara bağlandı.

ticari ve sosyal hayatı ilgilendiren diğer gündemler:

Kurumsal yazışmaların değerlendirilmesinin ardından, piyasayı düzenleyen mevzuatlara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı; toplantıda özellikle TOBB İndirimli Satış Reklamları mevzuatı hakkında paylaşım gerçekleştirildi. Ayrıca, Erzurum Valiliği tarafından gündeme getirilen Çocuk Bakım Evleri konusundaki hususlar da istişare edildi ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi sağlandı.

Toplantı, bölge ihracatına katkı sağlaması hedeflenen TOBB İhracat Destek Ofisi’nin yürüteceği faaliyetlerin planlanmasının tamamlanmasının ardından sona erdi. Yönetim kurulu kararları, şehrin ticari dinamiklerine yön verecek adımlar olarak kayda geçirildi.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) AĞUSTOS AYI ÜÇÜNCÜ OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, TOBB...

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) AĞUSTOS AYI ÜÇÜNCÜ OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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