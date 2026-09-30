DTO, tekstil öğretmenlerini yeşil dönüşüme hazırlıyor

DTO öncülüğünde uygulamalı yeşil dönüşüm eğitimi:

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından düzenlenen Tekstilde Yeşil Dönüşüm Eğitimi, 28 Eylül’de Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM) çatısı altında başladı ve 2 Ekim’de sona erecek beş günlük programla sürdürülebilir üretim bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Eğitime Denizli dışından Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Tekirdağ illerinden gelen 24 tekstil teknolojisi öğretmeni katılıyor.

DTO, bu eğitimleri iştiraki Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) aracılığıyla organize ederek sektöre ilişkin güncel bilgi ve uygulama deneyimini mesleki eğitime taşımayı amaçlıyor. Programda Tekstil Teknolojisi Sektörel Yetkinlik Merkezi’nin makine ve ekipman altyapısı kullanılarak katılımcıların teorik bilgileri doğrudan uygulama ortamında görüp deneyimlemeleri sağlanıyor.

eğitim programı ve içerikleri:

Beş günlük programın ilk dört gününde Yüksek Tekstil Mühendisi Eğitmen Ozan Parer başkanlığında çeşitli teknik ve sürdürülebilir üretim konuları işlendi. İlk gün teknik tekstillerdeki son gelişmeler ve plazma teknolojileri; ikinci gün yaş lif çekim yöntemiyle kolajen iplik geliştirilmesi; üçüncü gün atık geri dönüşümleriyle filament üretimi; dördüncü gün ise süperkritik karbondioksit ortamında susuz boyama teknolojisi, sürdürülebilir kaplama teknolojileri ve taşıt teknik tekstillerinde uygulamalar ele alındı.

Programın son gününde Makine Mühendisi Eğitmen Behiç Akkan tarafından Tekstilde Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Bu yapısıyla eğitim, hem üretimde kaynak ve enerji verimliliğine vurgu yapıyor hem de yenilikçi üretim teknolojilerinin uygulamalı örneklerini sunuyor.

öğretmenlerin değerlendirmeleri ve yerel etkisi:

Eğitime katılan öğretmenler, DTO ve programı düzenleyen ekibe teşekkürlerini iletti. Tekirdağ’dan gelen Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Hatun Mahan Yıldırım, merkezdeki teknik donanımın öğretmenler ve öğrenciler için büyük fırsat yarattığını belirterek 'Bu tür merkezlerimiz Türkiye genelinde başka yok' dedi ve DTO Başkanına teşekkür etti.

Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alan Şefi Naim Demir, farklı illerden gelen meslektaşlarla bilgi paylaşımının önemine vurgu yaparak, burada edinilen bilgi ve becerilerin öğrenciler ve diğer öğretmenlerle paylaşılacağını söyledi. Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Saadet Turgut ise dünya çapındaki tekstil gelişmelerinin Denizli’de sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa’dan katılan Şenda Arga, eğitimcilerin eğitilmesinin yaygın olmadığını, bu tür erişimlerin DTO aracılığıyla sağlanmasının değerli olduğunu belirtti ve benzer çalışmaların diğer ticaret odaları tarafından da örnek alınmasını umduklarını söyledi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise merkezde bugüne kadar birçok eğitime ev sahipliği yapıldığını hatırlatarak, tekstil teknoloji merkezini Türkiye’de alanın en üst noktalarından biri olarak gördüklerini ve bu programların gençlere aktarılacak bilgiyle sektörün gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitimlerin uygulamalı içeriği ve sektörel altyapı kullanımı, öğretmenlerin edindiği deneyimleri mesleki eğitim süreçlerine aktarmasını kolaylaştıracak şekilde kurgulandı.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), TEKSTİLDE YEŞİL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ BAŞLATTI. DENİZLİ’NİN YANI SIRA ADANA, BURSA, GAZİANTEP, İSTANBUL VE TEKİRDAĞ İLLERİNDEN GELEN 24 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ İLE DENİZLİ’DEKİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ, UZMANLARDAN ÖZEL EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI. ÖĞRETMENLER, DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN İLE EKİBİNE KENDİLERİNE SAĞLANAN EĞİTİM İMKANINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİLER.