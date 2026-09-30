ODTÜ, THE 2027 sıralamasında Türkiye'nin birincisi

ODTÜ'nün 2027'deki sıçraması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 326-350 bandında yer alarak Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sıraya yükseldi. Kurum, değerlendirmeye alınan gösterge ve boyutların önemli bölümünde önceki yıllara kıyasla performansını artırdı.

ODTÜ, sıralamada 2021 yılında "801-bin" bandında yer almış; 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ise 351-400 bandında bulunmuştu. 2027 sonuçları, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki konumunu ileri taşıdığını ortaya koyuyor.

Değerlendirme ölçütleri ve ODTÜ'nün performansı:

Times Higher Education, üniversiteleri öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ilişkileri ve uluslararası görünüş olmak üzere beş boyut altında yer alan 18 gösterge üzerinden değerlendiriyor. ODTÜ, bu boyutlarda öne çıkan sıralamalar elde etti: "Araştırma Ortamı"nda dünya genelinde 173., "Öğretim"te 176. ve "Endüstri" boyutunda 219. sırada yer aldı.

THE 2027 listesinde değerlendirilen üniversite sayısı önceki yıllara göre artarak 2 bin 297'ye ulaştı; böylece sıralamanın kapsadığı üniversite sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ODTÜ, bu genişleyen evrende dünya üniversiteleri arasında üst yüzde 18,2'lik dilimde konumlandı.

Rektörün değerlendirmesi:

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, THE 2027 sonuçlarına ilişkin şunları ifade etti: "ODTÜ’nün Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak 326-350 bandında yer alması, uzun yıllara yayılan ortak emeğimizin bir sonucu. Araştırma Ortamında dünyada 173., Öğretimde 176. ve Endüstride 219. sıraya ulaştık. Üniversitemizin 70. yılını kutladığımız bu dönemde gelen bu sonuç, ODTÜ ailesi için ayrıca anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Bu başarı; akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, idari çalışanlarımızın ve dünyanın dört bir yanındaki mezunlarımızın ortak başarısıdır."

Prof. Dr. Yozgatlıgil, uluslararası sıralamaları ODTÜ’nün gelişimini küresel ölçekte değerlendirmek için önemli bir referans olarak gördüklerini belirterek, hedefin üniversiteyi dünyanın ilk 100'ü arasına taşımak olduğunu; bunun için araştırma ortamının güçlendirilmesi, uluslararası iş birliklerinin genişletilmesi ve genç araştırmacılara daha fazla imkân sağlanmasının sürdürüleceğini vurguladı.

ODTÜ, THE 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI'NDA 326-350 BANDINDA YER ALARAK TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ.