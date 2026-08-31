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Bolu'da jandarmadan kaçakçılığa büyük operasyon: 1,15 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Bolu'da jandarma operasyonunda 5.845 bandrolsüz sigara, 4.840 makaron ve 1.400 elektronik sigara kiti ele geçirildi; ürünlerin değeri 1,15 milyon TL.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da jandarmadan kaçakçılığa büyük operasyon: 1,15 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Bolu'da kaçakçılık operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürürken 26 Ağustos 2026 tarihinde yürütülen bir takip ve operasyon sonucunda önemli miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Yapılan aramalarda hem ticari hem de ev eklentilerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi.

baskın ve arama çalışmaları:

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı ve adli makamlardan alınan arama kararıyla harekete geçti. Şüpheliye ait iş yeri, ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen operasyonlarda adresler didik didik arandı ve delil niteliğinde materyallere el konuldu.

ele geçirilen malzemeler ve değerleri:

Operasyonda 5 bin 845 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin 840 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve bin 400 adet elektronik sigara kiti bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu değerlendirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin denetimlerin kararlı şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

BOLU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1...

BOLU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 150 BİN TL OLAN KAÇAK SİGARA, MAKARON VE ELEKTRONİK SİGARA KİTİ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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