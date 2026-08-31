Orhaneli'de sünnet yemeği sonrası toplu gıda zehirlenmesi: 367 kişi tedaviye başvurdu

Orhaneli'de sünnet yemeği sonrası sağlık kuruluşlarına yoğun başvuru

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet cemiyetinde sunulan tavuklu pilavı tükettikten sonra çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 367 kişi gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesi ve farklı sağlık kuruluşlarına müracaat etti.

Olayın ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne gelen vakalardan 74 hasta ambulanslarla Bursa merkezindeki hastanelere sevk edildi. Sağlık yetkilileri, sevk edilenlerin çoğunun taburcu edildiğini, halen tedavisi süren 23 hastanın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

oluş biçimi ve ilk müdahale:

Alınan bilgiye göre ev sahibi E.G. tarafından dün akşam saatlerinde verilen yemekte tavuklu pilav ikram edildi. Yaklaşık bir saat içinde çok sayıda katılımcıda bulantı ve kusma gibi şikayetler gelişti ve vatandaşlar Orhaneli Devlet Hastanesi'ne akın etti. Sağlık ekipleri kısa sürede müdahale ederek gerekli tıbbi değerlendirmeleri yaptı ve duruma göre hastalar yerinde tedavi edilip taburcu edildi ya da sevk edildi.

soruşturma ve numune çalışmaları:

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın jandarma tarafından başlatıldığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde gıda numunesi alındığını açıkladı. Ayrıca Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi de alındı. Sağlık Müdürlüğü, vaka takiplerinin sürdüğünü ve durumu iyi olan hastaların gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Vatandaşlara, benzer belirtiler görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

BURSA'DAKİ DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ETKİLENEN 367 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU, 23 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR ONLARIN DA DURUMLARI İYİ