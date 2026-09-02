Bolu’da Kültür Mahallesi'nde taksiyle çarpışan moto kurye yaralandı

Bolu'da taksi ile motosikletin çarpıştığı kaza

Bolu'nun Kültür Mahallesi Göktürk Sokak'ta meydana gelen kazada moto kurye M.A. yaralandı. Olayda, Göktürk Sokak'ta seyir hâlinde olan 06 FEP 693 plakalı motosiklet ile Ardıç Sokak'tan çıkan 14 T 0207 plakalı taksi çarpıştı.

Kazanın oluş şekli:

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü M.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın, taksinin Ardıç Sokak çıkışından yola giriş yaptığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Müdahale ve inceleme:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU'DA TAKSİ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI