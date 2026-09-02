Galatasaray forması çocukluk hedefimdi, Deniz Gül duygularını paylaştı

transfer süreci ve ilk açıklama:

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı milli futbolcu Deniz Daniel Gül, kulübün Youtube kanalına verdiği ilk röportajda duygularını aktardı. Çok mutlu olduğunu belirten Gül, "Çocukluk hayalim gerçekleşti" sözleriyle transferin kendisi için ne anlama geldiğini özetledi.

havalimanı karşılaması ve statta buluşma beklentisi:

Deniz Gül, havalimanında kendisini karşılayan taraftarlara teşekkür ederek statta onlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Gül, transferin hemen ardından taraftarla olan ilk temasların kendisinde büyük bir motivasyon yarattığını vurguladı.

başkanın değerlendirmesi:

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de transferle ilgili düşüncelerini paylaştı. Özbek, Deniz'in fotoğrafının stadyumda bulunduğunu, ailesiyle konuştuğunu ve 2013 tarihli bir fotoğrafa atıfta bulunduğunu söyledi. Başkan, Deniz Gül'ü "çok kıymetli bir oyuncu, genç bir kardeşimiz" olarak tanımlayarak kulübe uzun yıllar hizmet etmesini diledi ve Galatasaray'a hoş geldin temennisinde bulundu.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ DENİZ GÜL, ÇOCUKLUK HAYALİNİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİ