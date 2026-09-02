Muş'ta Atatürk Bulvarı'nda aranan hükümlü yakalandı

Muş'ta yakalanma:

Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında 'silahla birden fazla kişi ile birlikte, konutta geceleyin yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tespit edildi ve yakalandı.

Olayın ayrıntıları:

Şahıs, 1 Eylül 2026 günü saat 17.30 sıralarında Sunay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ele geçirildi.

İşlemler ve sonraki adım:

Yakalanan şahıs, kimlik ve adli işlemlerinin yürütülmesi için emniyete götürüldü. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edileceği bildirildi.

MUŞ’TA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI