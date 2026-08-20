Bolu'da toplu tüketimde kızartma yağlarına kapsamlı denetim

Bolu genelinde yürütülen denetim çalışması:

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki toplu tüketim işletmelerinde kullanılan kızartma yağlarını denetledi. Denetimlerin amacı, yağların mevzuatta belirlenen kriterlere uygun olup olmadığının tespit edilmesi ve halk sağlığının korunması olarak açıklandı.

İncelemeler, özellikle hızlı gıda üretimi yaparak toplu tüketime sunan işletmelere odaklandı. Bu kapsamda ekipler, işletme mutfaklarında gözlem yaparak uygulamaları yerinde kontrol etti ve yağlardan numune alındı.

yasal çerçeve ve uygulanan yöntemler:

Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Planı doğrultusunda gerçekleştirildi. Ayrıca işletmelerde yapılan resmi kontroller, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütüldü.

Ekipler, işletmelerin gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarına uygunluğunu kontrol etti. Alınan numuneler aracılığıyla mevzuata uygunluğun tespit edilmesi hedeflendi; tespit edilen uyumsuzlukların gerektirdiği işlemler mevzuat çerçevesinde uygulanacak.

halk sağlığı ve denetimlerin sürekliliği:

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sunulmasının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Kurum, işletmelerin hijyen uygulamalarını iyileştirmeye yönelik bilgilendirme ve takiplerin devam edeceğini belirtti.

Denetimlerin sonuçları ve tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek; işletmelerin mevzuata uyumu izlenmeye devam edecek.

BOLU’DA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TOPLU TÜKETİM İŞLETLERİNDE KULLANILAN KIZARTMA YAĞLARINI DENETLEDİ. MEVZUATA UYGUNLUĞUN BELİRLENMESİ AMACIYLA YAĞLARDAN NUMUNE ALINDI.