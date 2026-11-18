Bolvadin’de kazanım değerlendirme sınavları planı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak eğitim öğretim yılı içinde iki kez kazanım değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavların biri birinci, diğeri ikinci dönemde gerçekleştirilecek ve uygulamanın hayata geçirilmesinde Kaymakam Ali Arıkan destek sağlayacak.

Hazırlık ve uygulama süreci:

Sınavların hazırlık ve uygulama takvimini belirlemek üzere İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile ilçedeki ortaokul müdürleri katıldı; amaç, süreçlerin netleşmesi ve görev dağılımının yapılmasıydı.

Sınav içeriği ve hedefleri:

Sorular, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü platformundan seçilecek ve sınavların hafta sonları yapılması planlanıyor. Uygulamanın hedefi, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini tespit etmek, akademik gelişimlerini takip etmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda destekleyici eğitim çalışmaları yürütmektir.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE 5, 6 VE 7’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE İKİ KEZ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK.