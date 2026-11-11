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Mehter ve horonla karşılanan liderler zirvesi: COP31'de kültürel karşılama

Antalya'da COP31'in üçüncü gününde, Liderler Zirvesi'ne gelenler, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile horon gösterileri eşliğinde karşılandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mehter ve horonla karşılanan liderler zirvesi: COP31'de kültürel karşılama

Mehter ve horonla karşılanan liderler zirvesi

Antalya'da düzenlenen COP31 konferansının üçüncü gününde, bugün başlayan Liderler Zirvesi kapsamındaki katılımcılar konferans alanına geldiğinde kültürel bir karşılama ile karşılaştı. Alanı dolduran yerli ve yabancı ziyaretçiler, geleneksel ritimlerin ve dansların yarattığı canlı atmosfere ilgi gösterdi.

Mehteran gösterisinin etkisi:

Konferans alanında sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Türk marşlarını seslendirirken, performans yabancı delegelerin ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Mehterin güçlü ezgileri, zirvenin resmi açılış atmosferine farklı bir kültürel boyut kattı.

Aynı program çerçevesinde gerçekleştirilen horon gösterisi de alanda renkli görüntüler oluşturdu ve katılımcılar arasında büyük beğeni topladı. Hem müzik hem dans unsurları, uluslararası bir iklim konferansında yerel kültürün görünür olmasını sağladı.

Katılımcıların değerlendirmeleri:

Gösterileri izleyenler, etkinliğin sadece diplomasi ve politika değil, aynı zamanda kültürel etkileşim için de bir zemin sunduğunu belirtti. Ziyaretçiler, geleneksel müzik ve dansın konferansın gündem dışı bir boyutunu güçlendirdiğini ifade etti.

Yabancı katılımcılardan Laurentino Andres, gösterilerin konferansın kültürel değerleri tanıtmasına katkı sağladığını ve geleneksel müziğin farklı izleyici kitlelerine ulaşması için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

COP31&#039;DE LİDERLER ZİRVESİ İÇİN GELEN KATILIMCILAR MEHTER GÖSTERİSİ İLE KARŞILANDI

COP31'DE LİDERLER ZİRVESİ İÇİN GELEN KATILIMCILAR MEHTER GÖSTERİSİ İLE KARŞILANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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