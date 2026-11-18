Karabiga'da üstyapı çalışmalarında son durum:

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi düzenlenen STK İstişare Toplantısı'nda belediyenin üstyapı yatırımlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Toplantı tarihi Taş Mektep binasında gerçekleştirildi; mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve güvenlik güçleri katıldı.

Yapılan çalışmaların kapsamı ve hedefleri:

Elbi, Karabiga genelinde yürütülen yenileme çalışmalarının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Bugüne kadar döşenen kilit parke miktarını vurgulayarak, "Karabiga’mızda bugüne kadar 380 bin 747 metrekare kilit parke taşı döşedik" dedi. Çalışmaların fiziksel kapsamının sokak ve yol düzenlemeleriyle sınırlı kalmadığını; ulaşım güvenliği, konfor ve günlük yaşam kolaylıklarına katkı sağlamanın da amaçlandığını belirtti.

İstişare ve katılımcı yönetim anlayışı:

Toplantıda Elbi, istişare kültürünün belediyecilik anlayışlarının temeli olduğunu ifade etti. Üst yöneticinin sözünü aktararak, "Danışan yol almış, danışmayan yolda kalmış" sözünü hatırlatan Elbi, karar süreçlerinde muhtarların, STK'ların, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların görüşlerinin öncelikli olduğunu söyledi.

Elbi ayrıca üstyapı çalışmalarının ilerleme oranına ilişkin net bir değerlendirme yaparak, gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığını açıkladı. Belediyenin eksikleri tespit etmek ve önceliklendirmek için katılımcı görüşlere dayalı çözüm üretme gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve taleplerini paylaşmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. Başkan Elbi, toplantıya katılan tüm paydaşlara teşekkür ederek ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalarda işbirliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, STK İSTİŞARE TOPLANTISI’NDA BELEDİYENİN ÜSTYAPI YATIRIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ VEREREK BUGÜNE KADAR 380 BİN 747 METREKARE KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEDİKLERİNİ VE ÇALIŞMALARIN YÜZDE 90’INI TAMAMLADIKLARINI AÇIKLADI.