Fenerbahçe'de görev değişimi: Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 1. Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kuyt, sezon öncesinde göreve getirilmiş ve kısa süre önce Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrasında A takımın sorumluluğunu üstlenmişti.

görev süreci ve kararın arka planı:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın başına Emre Belözoğlu geçtiği dönemde yapılan görüşmeler sonucunda Hollandalı çalıştırıcıyla yol ayrılığına karar verildi.

kulübün teşekkür mesajı:

"Teşekkürler Dirk Kuyt. Sarı lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden."

Kulüp, Kuyt'ın sarı-lacivert renklere yaptığı katkılara vurgu yaparak sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE, DİRK KUYT İLE YOLLARINI AYIRDI