Boşanma tartışması sonrası gelinlikçi dükkanını benzin döküp ateşe verdi

olayın gelişimi:

Olay, 27 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G.G. (33), eşi A.G.'den (38) boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmediği ileri sürülen A.G., eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanına giderek iddiaya göre benzin döküp iş yerini ateşe verdi.

Yangın kısa sürede büyümeden ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti. Olayda, iş yerinde maddi zarar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı ve şüpheli A.G. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yetkililer olay yerinde inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin jandarma tarafından yürütüleceği aktarıldı.

ADANA'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ŞAHIS, EŞİNİN İŞLETTİĞİ GELİNLİKÇİ DÜKKANINI İDDİAYA GÖRE BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ