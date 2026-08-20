Boyabat merkezinde otomobil refüje çıkarak durdu

Sinop (İHA) - Boyabat ilçesi merkezinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çıktı ve burada durabildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ortasındaki refüje çıkarak durdu. Olayda araçta sıkışma veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Çevredekilerin müdahalesi ve trafik akışı:

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, refüjdeki aracı bulunduğu yerden çıkarmak için yardım etti. Maddi hasar oluşan araç, çevredekilerin desteğiyle refüjden kaldırılarak yol trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

Olayla ilgili yetkililerden gelen açıklamalar ve olası başka mağduriyetlere ilişkin bilgiler bekleniyor.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI.