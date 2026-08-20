Dolar 47,7731 -0,36%
Euro 56,1838 +0,33%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.025,39 +0,63%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,41 +1,95%
--°

boyabat merkezinde otomobil refüje çıkarak durdu

Sinop'un Boyabat ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak durdu; çevredekilerin yardımıyla araç kaldırıldı, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

boyabat merkezinde otomobil refüje çıkarak durdu

Boyabat merkezinde otomobil refüje çıkarak durdu

Sinop (İHA) - Boyabat ilçesi merkezinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çıktı ve burada durabildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ortasındaki refüje çıkarak durdu. Olayda araçta sıkışma veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Çevredekilerin müdahalesi ve trafik akışı:

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, refüjdeki aracı bulunduğu yerden çıkarmak için yardım etti. Maddi hasar oluşan araç, çevredekilerin desteğiyle refüjden kaldırılarak yol trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

Olayla ilgili yetkililerden gelen açıklamalar ve olası başka mağduriyetlere ilişkin bilgiler bekleniyor.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu
images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı