Sınır kapısında operasyon: tırda 187 tabanca ele geçirildi

Sınır kapısında silah sevkiyatı engellendi

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Mevkii'ne gelen bir tırda yapılan aramada, güvenlik güçleri tarafından 187 tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Olay, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşti. Arama çalışmalarını, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri personeli birlikte yürüttü. Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde durdurulan tırda yapılan kontroller sırasında silahlara ulaşıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla bağlantılı olarak tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, ele geçirilen materyallerin sayısını ve niteliğini doğrularken soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Emniyet birimleri, bu tür olayların sınır güvenliği ve yasadışı silah ticareti açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, benzer kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetimleri sürdüreceklerini açıkladı.

Kapıkule’de tırda 187 tabanca ele geçirildi