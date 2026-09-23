Bozova'da marangoz atölyesindeki ölümün davasında ilk duruşma sonuçlandı

durusmanın özeti:

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin dava bugün görülen ilk duruşmayla ilerledi. Kamuoyunda büyük tepki yaratan olayda sanık olarak yargılanan kalfa Habib Aksoy, savunma ve tanık beyanlarının alınmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar verilmesiyle duruşmadan ayrıldı.

olayın ayrıntıları:

Olay, 14 Kasım 2025 tarihinde bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, iş yerinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci'ye, kalfa konumundaki Habib Aksoy tarafından 12 bar basınçlı hava kompresörü ile makatından hava verildi. Yüksek basınçlı havarın vücuda uygulanması sonucu iç organlarında ciddi tahribat oluşan çocuk, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay sonrası sanığın Gaziantep'e kaçmaya çalıştığı, yakalanıp gözaltına alındığı kaydedildi.

duruşma süreci ve ara karar:

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve tanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık hakkında "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme, savcının mütalaası ve yapılan beyanlar sonrasında sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti; dosyadaki eksik belge ve delillerin tamamlanması gerekçesiyle dava 6 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

aile tepkisi ve savunma talepleri:

Duruşma esnasında sanık avukatlarının tahliye edilip ev hapsine alınması talebi gerginliğe yol açtı. Bu talep üzerine Muhammed'in annesi Nebihe Kendirci ile ablaları Pınar ve Yağmur Kendirci sinir krizi geçirdi ve karşı tarafa sert tepki gösterdi. Ailenin avukatlarından Halil Delil Beyaztaş, duruşma sonrası yapılan açıklamada eksik hususların tamamlanacağını ve bugün tutukluluğun devamı dışında yeni bir karar bulunmadığını belirtti.

Avukat Mir Müslüm Çiçek ise, iddianamenin başlangıçta olası kast üzerinden hazırlandığını ancak dosyadaki deliller, kullanılan cihazın niteliği ve ATK ile bilirkişi raporlarının bir arada değerlendirilmesi halinde eylemin doğrudan kasta yönelik olabileceğini ifade etti. Çiçek, bu olasılık nedeniyle mahkemeden ek savunma hakkı talep ettiklerini ve mahkemenin bu talebi kabul ettiğini açıkladı; dolayısıyla sonraki duruşmada suçun nitelendirmesine ilişkin ek savunma alınacak.

Duruşma sonrası mahkeme heyetinin ara kararı ve ertelenen duruşma tarihiyle birlikte süreç, eksik delillerin tamamlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalarla devam edecek.

ANNE NEBİHE (ORTADA), ABLA PINAR (SAĞDA) VE ABLA YAĞMUR (SOLDA) GÖZYAŞLARINI TUTAMADI.