Bozüyük kahvehanelerinde jandarma denetimi ve bilgilendirme

denetimde neler yapıldı:

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandilli köyünde faaliyet gösteren bir kıraathanede kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde işletmenin ruhsatı incelendi; aynı zamanda iş yerinde kumar oynanıp oynanmadığı, 18 yaşından küçüklerin bulunup bulunmadığı ve kapalı alanda sigara içme yasağına uyup uyulmadığı değerlendirildi.

Denetim sırasında işletme sahibi ve müşterilere, kumar oynamanın hukuki sonuçları ve umuma açık yerlerde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Jandarma ekipleri, kolluk kuvvetleri ile vatandaşlar arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak hukuki sorumluluklar ve olası yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundu.

yangın ve dolandırıcılık uyarıları:

Ekipler ayrıca orman yangınlarının önlenmesine yönelik uyarılarda bulundu; özellikle hasat döneminde su tankeri bulundurulması ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği hatırlatıldı. Bu tedbirlerin yangın riskini azaltmada hayati olduğu vurgulandı.

Denetimde vatandaşlara, telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında da bilgi verildi. Kendisini polis, asker, savcı veya hâkim olarak tanıtarak para talep edenlere itibar edilmemesi; sahte yatırım ve ödül vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Yapılan denetim ve bilgilendirmeler, kamu düzeninin korunması ve vatandaş güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

BİLECİK’TE KAHVEHANELERDE ASAYİŞ DENETİMİ