Hayalinin peşinden giden kadın: 78 yaşında okuma-yazmayı öğrenen 11 çocuk annesi

Gaziantep'te geç gelen okuryazarlık sevinci

Döne Kölge, Gaziantep'te yaşayan 11 çocuk annesi olarak yaşamını sürdürürken, çocukluğundan beri ertelediği bir hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi. Babasının okula göndermemesi ve 14 yaşında evlendirilmesi nedeniyle okuma-yazma öğrenemeyen Kölge, eşinin vefatının ardından yalnızlık ve günlük yaşamda yaşadığı zorluklar nedeniyle harekete geçti. Başvurduğu Gaziantep Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile birlikte düzenli kurslara katılarak kısa sürede okuma-yazma öğrendi.

SODAM'da başlayan yeni dönem:

Kursa ilk başvurduğunda kendini yazar mı diye tereddüt ettiğini söyleyen Kölge, merkezin cana yakın karşılaması ve öğretmenlerin desteğinin katkısıyla derslere düzenli devam ettiğini aktardı. "Burada olduğum için çok mutlu oldum, tüm sıkıntılarım gitti" ifadelerini kullanan Kölge, kursun yalnızca okuma-yazma öğretmekle kalmayıp günlük hayata dair özgüvenini de artırdığını belirtti.

Gündelik hayat için öncelikler:

Kölge, öğrenme sürecindeki önceliklerini açıkça dile getirdi: otobüs duraklarını, tabelaları, hastaneye giderken yön bulmayı ve faturaları okuyabilmeyi hedefliyor. "Otobüs duraklarını, tabelaları, hastanelere giderken sıkıntı yaşamazsam, faturaları okuyabilirsem başka hiçbir şey istemem" diyen Kölge, SODAM'daki öğretmenlerin her konuda destek olduğunu vurguladı. Kurs sayesinde günlük hayatını kolaylaştıran küçük ama somut kazanımlar elde ettiğini söyleyen Kölge, merkezde kalmak ve öğrenmeye devam etmek istediğini ifade etti.

Hayata geç de olsa dokunan bu adım, Kölge için sadece okuma-yazma kazanımı değil, sosyal çevresiyle ilişkilerini güçlendiren ve kendine güvenini tazeleyen bir rehabilitasyon süreci oldu. SODAM gibi yerel merkezlerin erişilebilirliği ve destekleyici yaklaşımı, benzer ihtiyaç içindeki yetişkinler için örnek teşkil ediyor.

GAZİANTEP'TE YAŞAYAN 11 ÇOCUK ANNESİ DÖNE KÖLGE, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN OKUMA-YAZMAYI 78 YAŞINDA ÖĞRENDİ.