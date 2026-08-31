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Bozüyük'te aniden yola fırlayan geyik araç çarpması sonucu telef oldu

Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda önceki gece aniden yola çıkan geyik, 26 RA 938 plakalı otomobilin çarpması sonucu telef oldu; sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük'te aniden yola fırlayan geyik araç çarpması sonucu telef oldu

Bozüyük'te yola fırlayan geyik araç altında kalarak telef oldu

Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda önceki gece meydana gelen kazada, aniden yola fırlayan bir geyik otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Olayda araçta bulunanların yara almadan kurtulduğu bildirildi.

kaza anına ilişkin bilgiler:

Seyir halindeki aracın sürücüsü İbrahim K. yönetimindeki 26 RA 938 plakalı otomobilin önüne aniden bir geyik çıktı. Sürücünün manevra ve fren çabaları, can kaybına yol açacak bir yaralanmayı önledi ancak hayvan olay yerinde hayatını kaybetti.

müdahale ve sonrası:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden Bozüyük Milli Parklar Şefliği ekipleri, telef olan hayvanı olay yerinden alarak defin işlemini gerçekleştirdi. Yetkililer, kazayla ilgili olarak herhangi bir soruşturma veya ek işlemin devam ettiğini kaydetti.

BİLECİK&#039;TE OTOMOBİL ÇARPTIĞI GEYİK TELEF OLDU

BİLECİK'TE OTOMOBİL ÇARPTIĞI GEYİK TELEF OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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