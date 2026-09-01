Bozüyük'te gece yola çıkan yaban domuzu sürüsü kazaya yol açtı

Kaza yerinde yaşananlar:

Dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde meydana gelen kazada, karayolunda seyir halinde olan Övgü Y. idaresindeki 11 ACU 210 plakalı otomobilin önüne aniden bir yaban domuzu sürüsü çıktı ve araç sürüsüne çarptı.

Kazada birkaç yaban domuzu telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti.

Ekip müdahalesi:

Telef olan hayvanlar, olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili bilgi verdi ve alan temizlendi.

BİLECİK'TE BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DOMUZLAR TELEF OLURKEN, ARAÇTA MADDİ MEYDANA GELDİ.