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Bozüyük'te gece yola çıkan yaban domuzu sürüsü kazaya yol açtı

Bozüyük Saraycık'ta dün gece, Övgü Y. yönetimindeki 11 ACU 210 plakalı otomobilin yaban domuzu sürüsüne çarpması sonucu birkaç domuz telef oldu, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük'te gece yola çıkan yaban domuzu sürüsü kazaya yol açtı

Kaza yerinde yaşananlar:

Dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde meydana gelen kazada, karayolunda seyir halinde olan Övgü Y. idaresindeki 11 ACU 210 plakalı otomobilin önüne aniden bir yaban domuzu sürüsü çıktı ve araç sürüsüne çarptı.

Kazada birkaç yaban domuzu telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti.

Ekip müdahalesi:

Telef olan hayvanlar, olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili bilgi verdi ve alan temizlendi.

BİLECİK&#039;TE BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DOMUZLAR TELEF OLURKEN, ARAÇTA MADDİ MEYDANA GELDİ.

BİLECİK'TE BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DOMUZLAR TELEF OLURKEN, ARAÇTA MADDİ MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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