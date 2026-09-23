Bozüyük'te narkotik operasyonunda metamfetamin ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Bozüyük Narkotik Büro Amirliği gerçekleştirdi.

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeyle ilgili soruşturma sürüyor.

sonraki süreç ve adli işlem:

Söz konusu kişi, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli hukuki işlemler başlatıldı ve olayla ilgili idari ve adli süreç devam ediyor.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI