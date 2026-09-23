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Bahşiş'te 4 bin 200 metrelik yol çiftçilerin hale ulaşımını kolaylaştırdı

Tarsus Belediyesi, Bahşiş Mahallesi'nde 4 bin 200 metrelik yolu sathi kaplama ile yeniledi; amaç çiftçilerin ürünlerini hale güvenli ve hızlı ulaştırması.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Bahşiş'te 4 bin 200 metrelik yol çiftçilerin hale ulaşımını kolaylaştırdı

tarsus'ta kırsal ulaşım yatırımı:

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal ulaşımı iyileştirme çalışmaları kapsamında Bahşiş Mahallesindeki güzergâhta 4 bin 200 metre uzunluğunda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma ile tarımsal üretimde kullanılan yol elverişli hale getirildi ve çiftçilerin ürünlerini hale ulaştırırken daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

çalışmanın kapsamı:

Uygulanan sathi kaplama, tarımsal taşımanın yoğun olduğu güzergâhlarda kullanım koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Yolun kaplama sonrası yüzey kalitesi yükselirken, taşıma süresinin kısalması ve araçların daha az riskle seyretmesi amaçlandı. Çalışma sayesinde yolun genel kullanım şartları da iyileştirildi.

belediyenin öncelikleri:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yol çalışmalarının mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını vurguladı ve şunları söyledi: "Ulaşım, günlük yaşamın yanı sıra tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyor, imkânlarımız doğrultusunda öncelikli noktalara müdahale ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmesi için kentimizin her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Belediye yetkilileri, benzer çalışmaların diğer kırsal mahallelerde de ihtiyaç önceliklerine göre planlanarak devam edeceğini belirtti. Yapılan yatırımın, bölgedeki tarımsal lojistiği kolaylaştırması ve üreticilerin pazara erişimini hızlandırması bekleniyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE TARIMSAL ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 4 BİN 200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE TARIMSAL ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 4 BİN 200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YOLDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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