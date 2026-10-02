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Bozüyük'te öğrencilere dolandırıcılık ve güvenlik tedbirleri anlatıldı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu öğrencilerine KADES, Acil İhbar Hattı ve dolandırıcılık uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük'te öğrencilere dolandırıcılık ve güvenlik tedbirleri anlatıldı

eğitim çalışmasının kapsamı:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilere KADES uygulamasının kullanımı, Acil İhbar Hattıni arama prosedürleri ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

hedeflenen ana mesajlar:

Polis ekipleri, gençlere olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu ve pratik önlemler anlattı. Öğrencilere ayrıca güvenli iletişim alışkanlıkları, şüpheli çağrı ve mesajların nasıl raporlanacağı konusunda yönlendirmeler yapıldı. Bilgilendirici broşürler dağıtılarak katılımcıların verilen bilgileri günlük hayatta uygulamaları desteklendi.

polis vurgusu ve önleyici yaklaşım:

Yetkililer, güvenliğin yalnızca yaşanan olaylara müdahale etmek olmadığını; olaylar gerçekleşmeden önce alınan tedbirlerin de büyük önem taşıdığını belirtti. Bu yaklaşım çerçevesinde eğitimlerin devam edeceği ve benzer çalışmalarla özellikle gençlerin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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