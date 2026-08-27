Buldan'da dere yatağında otluk yangını römorka sıçradı, ekipler söndürdü

Buldan'da dere yatağında otluk yangını kontrol altına alındı

Yenicekent Mahallesi'nde, Buldan Oğuz Mahallesi ile Yenicekent Mahallesi arasındaki yol üzerinde bulunan dere yatağında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bölgedeki kuru otları etkileyerek yayıldı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Müdahale ekiplerinin çalışması

Yangına müdahale için Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile çevredeki vatandaşlar hızla harekete geçti. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu alevler izole edilerek söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

Hasar ve soruşturma

Alevler bir traktör römorkunun lastiklerine sıçradı; yangında römork ve etrafındaki bazı üzüm bağlarında zarar oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın üzüm bağlarına geniş çapta sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

YENİCEKENT MAHALLESİ’NDE DERE YATAĞINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA BİR TRAKTÖR RÖMORKUNUN BAZI ÜZÜM BAĞLARI DA ZARAR GÖRDÜ