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Dursunbey'de geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu 91 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Selimağa Mahallesi köy meydanında geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu 91 yaşındaki R.K. olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dursunbey'de geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu 91 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Dursunbey'de köy meydanında yaşanan kaza:

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bugün Selimağa Mahallesi köy meydanında meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir kamyonetin çarpması sonucu 91 yaşındaki R.K. hayatını kaybetti.

Kaza anı ve yaralanma durumu:

Edinilen bilgiye göre, 10 AEY 672 plakalı kamyoneti kullanan N.K. (48), aracın geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından yolun karşısına geçmeye çalışan R.K. (91)'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan R.K., olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve işlemler:

Kaza sonrası sürücü N.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazanın meydana gelişine ilişkin araştırmayı başlattı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili delil toplama ve tanık ifadelerinin alınması çalışmalarına devam ediyor; soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın kesin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

DURSUNBEY’DE TRAFİK KAZASINDA 91 YAŞINDAKİ YAYA HAYATINI KAYBETTİ

DURSUNBEY’DE TRAFİK KAZASINDA 91 YAŞINDAKİ YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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