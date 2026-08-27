Gaziantep'te alacak verecek kavgasında iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı

Olayın yaşandığı yer ve gelişimi:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsalında, Bostancık Mahallesi yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı. İddiaya göre kısa sürede büyüyen sözlü münakaşa kavgaya dönüşüp silahların kullanılmasına yol açtı.

Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin Ö. (33) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda çeşitli derecelerde yaralanan toplam 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılar ve adli işlemler:

Yaralananlar arasında Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bulunuyor. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, olay yerindeki ve hastanedeki işlemler tamamlandıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgu'na nakledildi ve otopsi için teslim edildi.

Sağlık kuruluşlarına kaldırılan yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, ilgili sağlık kuruluşları ve jandarma ekipleri olayla ilgili kayıt ve ilk müdahale bilgilerini topladı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, iki grup arasındaki husumetin alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını bildirirken, soruşturma çok yönlü sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için tanıkların ifadelerini alıyor ve çatışmada kullanılan silahların tespitine yönelik adli araştırmaları yürütüyor. Soruşturmanın ilerlemesine göre ilgili kişiler hakkında adli işlemler başlatılacak.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI