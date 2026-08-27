Katar heyeti Tahran’da temaslarını sürdürüyor; Galibaf'tan Trump yönetimine eleştiri

Galibaf: kararlar yanlış bilgilere dayanıyor

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile yaptığı görüşmede, ABD yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Galibaf, Trump yönetiminin yanlış bilgilere dayanarak yanlış kararlar aldığını, bu kararların ABD kaynaklarını boşa harcadığını ve bölgenin istikrarını olumsuz etkilediğini belirtti.

ekonomik ablukaya ve mutabakat zaptına ilişkin tutum:

Galibaf, ayrıca ABD’nin uyguladığı ekonomik ablukaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu politikanın başarısız olacağını söyledi. İran Meclis Başkanı, Washington’un Mutabakat Zaptı (MoU) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı ve görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik temasların önemine değindi.

katar heyetinin tahran temasları ve güvenlik gündemi:

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Tahran ziyaretinde üst düzey temaslarını sürdürdü. Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Al Thani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelerek bölgedeki durumun güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımalarını görüştü. Görüşmede gerilimi azaltma ve diyaloğa elverişli şartlar oluşturma çabaları ele alındı.

Al Thani, ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı bildirisine göre bu görüşmede de bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar değerlendirildi.

Açıklamada, Katar heyetinin mevcut krizle mücadelede sağduyu ve sorumluluğa öncelik verilmesinin önemini vurguladığı ve bölgede gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaların sürdürüleceği belirtildi. Tahran temasları, iki ülke arasında güvenlik, istikrar ve diyalog odaklı bir gündemin öne çıktığını gösterdi.

KATAR BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYH MUHAMMED BİN ABDURRAHMAN AL THANİ, İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ