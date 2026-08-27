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Bandırma'da hekimlere tütün bağımlılığıyla mücadele yetkinliği verildi

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanları ve Aile Hekimliği asistanları, tütün bağımlılığı eğitimini tamamlayıp belge aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bandırma'da hekimlere tütün bağımlılığıyla mücadele yetkinliği verildi

eğitim programının hedefi ve kapsamı:

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen program kapsamında, sağlık çalışanlarının tütün bağımlılığı tanı ve tedavi süreçlerindeki yetkinlikleri güçlendirildi. Programa katılan hekimler, hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim aşamalarını tamamlayarak uygulamalı beceriler edindi.

iki aşamalı eğitim süreci:

Programın ilk aşaması Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimi Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi üzerinden yürütüldü. Uzaktan eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar için ikinci aşama Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi; bu aşamada katılımcılara pratik uygulama ve vaka değerlendirme imkânı sağlandı.

katılımcılar ve belgelerin takdimi:

Eğitime hastanede görev yapan psikiyatri uzman hekimleri ile Aile Hekimliği asistan hekimleri katıldı. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan hekimlere ait katılım belgeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nart Görgü tarafından takdim edildi.

yerel sağlık hizmetlerine katkısı:

Hastaneden yapılan açıklamada, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında eğitimlerini tamamlayan hekimlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi ve başarılarının devamı dilendi. Bu tür kapasite artırıcı eğitimlerin, birincil sağlık hizmetlerinde sigara bırakma desteklerinin güçlenmesine ve hasta takibinde sürekliliğe katkı sağlayacağı vurgulandı.

BANDIRMA’DA TÜTÜN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

BANDIRMA’DA TÜTÜN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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