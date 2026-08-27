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manisa'da üç günlük teyakkuz: orman yangını riskine karşı önlemler sıkılaştırıldı

Manisa'da 28-30 Ağustos'ta beklenen sıcak, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr için Valilik koordinasyonunda kurumlar teyakkuzda; önlemler ve denetimler artırıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

manisa'da üç günlük teyakkuz: orman yangını riskine karşı önlemler sıkılaştırıldı

Manisa'da 28-30 Ağustos için üç günlük teyakkuz

Meteorolojik değerlendirmelere göre 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Ege Bölgesi genelinde olduğu gibi Manisa'da da yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Bu koşulların orman yangını riskini yükseltmesi üzerine Manisa Valiliği koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlar üç gün boyunca teyakkuz haline getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangınların önlenmesi, erken tespiti ve hızlı müdahale için kurumlararası koordinasyonun kesintisiz sürdürüleceği; Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında mahalle ekiplerinin de hazır tutulacağı bildirildi.

orman ve kırsal alanlarda denetimler:

Kolluk kuvvetleri, ormanlık alanlar ile ormanlara bitişik kırsal bölgelerde devriye sayısını artıracak. Anız, bahçe ve sera atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek uygulamalara izin verilmeyecek. Ormanlara girişin kısıtlandığı bölgelerde kontroller sıklaştırılacak, orman yollarında araçların duraklamasına ve yol kenarlarında piknik yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Özellikle kritik meteorolojik koşullarda, izinli mesire alanlarında dahi ateş yakılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Vatandaşların ormanlık ve kırsal alanlarda alınan sınırlamalara uyması istendi.

tarımsal faaliyetler ve enerji tesisleri denetimleri:

Yangın riski yüksek tarım alanlarında biçerdöver ve balya makineleri gibi ekipmanların denetimi artırılacak; yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri bulunmayan araçların çalışmasına izin verilmeyecek. Gerekli görülmesi halinde riskin yoğun olduğu saatlerde tarımsal faaliyetler geçici olarak durdurulabilecek.

Ayrıca enerji dağıtım şirketleri tarafından enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve hat altı kontrolleri yapılacak. Ziraat ve sera alanlarındaki standart dışı enerji tesisleri denetlenerek yangın riski oluşturan hatların kullanımına izin verilmeyecek; spiral, kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların kullanımı sınırlandırılacak.

müdahale güzergâhları ve araç hazır bulunuşluğu:

Olası yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için müdahale güzergâhlarına yetkisiz kişi ve araçların girişine izin verilmeyecek, bu güzergâhlarda araç parkı ve trafik yoğunluğu oluşmasının önüne geçilecek. TOMA ve kamu ile özel kuruluşlara ait su tankerleri göreve hazır tutulacak; yangın söndürme araçlarının sahaya hızlı ve güvenli biçimde ulaşması için gerekli trafik tedbirleri uygulanacak.

Valilik, bölgedeki tüm müdahale kapasitesinin hazır tutulduğunu; kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun 28-30 Ağustos tarihlerinde yoğunlaştırılacağını vurguladı.

vatandaşlara uyarı:

Manisa Valiliği, vatandaşlara ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti gibi dikkatsiz davranışlardan kaçınılması ve herhangi bir duman veya yangın belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi çağrısını yineledi. Ayrıca trafikteki denetimlerin artacağı, araç egzozu ve benzeri kaynaklardan çıkabilecek yangınlara karşı sürücülerin de dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

ORMAN YANGINI (ARŞİV)

ORMAN YANGINI (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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