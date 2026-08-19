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Sivas’ta bereket görüntüleri: vali biçerdöverle hasata katıldı

Sivas İnceyol'da düzenlenen etkinlikte Vali Yılmaz Şimşek, milletvekili Rukiye Toy ve oda başkanıyla birlikte arpa ve buğday hasadına katıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:37

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sivas’ta bereket görüntüleri: vali biçerdöverle hasata katıldı

Sivas’ta biçerdöver sesi: hasat tarlada sürüyor

Sivas’ın merkeze bağlı İnceyol köyünde düzenlenen hasat programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı. Programda Vali Şimşek biçerdövere binerek çiftçilerle birlikte arpa ve buğday hasadına eşlik etti.

vali şimşek'in üretim ve destek değerlendirmesi:

Vali Şimşek, bu yıl yağışların olumlu etkisiyle hububat üretiminde verimli bir sezon yaşandığını belirterek Sivas’ın geniş tarım arazileri ve verimli topraklarıyla ülke için önemli bir hububat merkezi olduğunu vurguladı. Şimşek, Sivas’ın üretim rakamlarını şöyle aktardı: yaklaşık 500 bin ton buğday ile Türkiye beşincisi, yaklaşık 300 bin ton arpa ile dördüncü, yaklaşık 32 bin ton tritikale ile ikinci ve 42 bin ton yulaf ile Türkiye birincisi konumunda olduğunu söyledi.

Vali ayrıca devletin çiftçilere sunduğu imkanlara dikkat çekti ve geçen yıl sağlanan desteklerin yaklaşık 3,5 milyar olduğunu hatırlattı. Bu sözlerle tarıma verilen desteğin süreceğini belirtti ve çiftçilere bol kazançlı bir hasat diledi.

milletvekilinden bereket vurgusu:

Sivas Milletvekili Rukiye Toy da konuşmasında Aşık Veysel’den alıntı yaparak Benim sadık yarim kara topraktır sözünü hatırlattı ve bu yıl kara toprağın çok bereketli olduğunu söyledi. Toy, kışın aldığı yağışın ürünlere olumlu yansıdığını, hasadın bol ve hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Programın ortak mesajı, Sivas’ın mevcut üretim potansiyelinin daha da yükseltilmesine yönelik çalışmaların süreceği ve yerel-idare ile Tarım Bakanlığı koordinasyonunda çiftçilere verilen desteğin devam edeceğiydi. Etkinlik, hasat sezonunun başlaması, üretici desteği ve verim artışı hedeflerinin altını çizerek sona erdi.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ HUBUBAT ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SİVAS’TA ARPA VE BUĞDAY HASADI...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ HUBUBAT ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SİVAS’TA ARPA VE BUĞDAY HASADI SÜRÜYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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