Burdur'da 1 milyar 69 milyon liralık enerji yatırımıyla altyapı güçleniyor

Burdur'da enerji altyapısına kapsamlı yatırım

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) 2026 yılı boyunca Burdur il merkezinde ve ilçeler ile köylerinde toplam 26 projede yatırım yaparak bölgenin enerji altyapısını güçlendiriyor. Programın toplam büyüklüğü 1 milyar 69 milyon lira ve şirket 1 Ağustos 2026 itibarıyla planlanan çalışmaların yüzde 46'dan fazlasını tamamladığını açıkladı.

kapsamlı hedefler ve çalışma alanları:

Yatırım programı; altyapı yenileme, ilave trafo kapasitesi sağlanması, OG-AG (orta gerilim-alçak gerilim) şebeke çalışmaları, yeni tesis inşası ve aydınlatma dönüşümlerini içeriyor. AEDAŞ, hem kent merkezinde hem de kırsal yerleşimlerde kesintisiz ve güvenilir enerji arzını sağlamak amacıyla teknik kapasiteyi artırmaya yönelik çok başlıklı bir politika izliyor.

İlkay Baydar, yatırımların dağılımına ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: Burdur’da hayata geçirdiğimiz yatırımlarla elektrik dağıtım altyapımızı hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde güçlendiriyoruz. Yatırım programımızın yüzde 50’den fazlasını kırsal bölgelere ayırmış olmamız, hizmet verdiğimiz her noktada güvenilir ve kaliteli enerji arzını destekleme yaklaşımımızın önemli bir göstergesi. Yeni trafo tesislerinden OG-AG şebeke yenilemelerine, kapasite artışlarından aydınlatma yatırımlarına kadar farklı başlıklarda yürüttüğümüz çalışmalarla Burdur’un enerji altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına hazırlıyoruz. Tamamlanan projelerimizin yanı sıra devam eden yatırımlarımızla şebekemizin kapasitesini, teknik altyapısını ve hizmet kalitesini geliştirmeyi sürdüreceğiz

kırsal projeler öncelikli:

Programdaki 26 projeden 21'i kırsal bölgelerde yer alıyor. Bucak, Çeltikçi, Yeşilova, Karamanlı, Gölhisar ve Çavdır başta olmak üzere çeşitli köy ve mahalleleri kapsayan kırsal projelerden altısı tamamlanmış, 15 projede ise çalışmalar sürüyor. Tamamlanan yatırımlar arasında Çeltikçi Kuzköy, Bucak Seydiköy ve Bucak Dağarcık örnekleri bulunuyor.

Devam eden kırsal projeler arasında Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde trafo tesisleri ve şebeke yenilemeleri, Anbahan köyünde ilave trafo postası kurulması ile OG-AG tesis çalışmaları öne çıkıyor. Ayrıca Bucak Yüreğil ve Karamanlı Mürseller köylerinde altyapı güçlendirme çalışmaları yapılırken, Gölhisar Yusufça Sanayi Sitesi'nde yeni tesis projelerinin uygulaması devam ediyor. Çavdır, Karamanlı, Bucak ve Gölhisar Tesis İşleri kapsamında 10 ayrı projede de yatırım faaliyetleri sürüyor.

burdur merkezinde yer altı şebeke ve aydınlatma dönüşümü:

Burdur merkezde yatırımların en büyük kalemini Atatürk Mahallesi'nde yürütülen OG-AG yeraltı şebekeli tesis çalışmaları oluşturuyor. Projenin 1., 2. ve 3. etaplarında indirici merkez ve dağıtım merkezleri tesis edilirken, yaklaşık 114 kilometrelik OG-AG yeraltı kablo altyapısının devreye alınması planlanıyor.

Merkezde ayrıca Bağlar Mahallesi'nde yeni altyapı tesisleri kuruluyor; Necati Mahallesi'nde Burdur Belediyesi barınaklarını kapsayan alanda ve Burç Mahallesi Alay Önü Karayolları mevkiinde deplase ve OG kablo altyapı çalışmaları yürütülüyor. Bahçelievler Mahallesi'nde ise planlanan LED dönüşümü ile kent aydınlatmalarının değiştirilip yenilenmesi hedefleniyor.

Toplam yatırım paketi, kırsal ve kentsel alanların ihtiyaçlarını dengeli biçimde ele almayı amaçlıyor. AEDAŞ'ın açıkladığı takvimle birlikte tamamlanan ve devam eden projeler, Burdur'un enerji kapasitesini, şebeke güvenliğini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

BURDUR'UN MERKEZİNDEN KIRSAL YERLEŞİMLERİNE KADAR ENERJİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİREN AEDAŞ, 2026 YILINDA 26 PROJEDE 1 MİLYAR 69 MİLYON TL YATIRIM YAPIYOR. AEDAŞ, 1 AĞUSTOS İTİBARIYLA ÇALIŞMALARININ YÜZDE 46'DAN FAZLASINI TAMAMLADI.