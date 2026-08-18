Kars bölgenin araç lideri oldu: 56 bin 460 kayıtlı araç

Kars'ta kayıtlı araç sayısı Temmuz verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayı itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 460 oldu. İl, çevresindeki illerle kıyaslandığında araç sayısı bakımından belirgin bir üstünlük gösteriyor ve bu durum kentte araç sahipliği ile ulaşım dinamiklerine doğrudan yansıyor.

Bölge karşılaştırması:

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki dört ilin Temmuz verileri şu şekilde: Kars 56 bin 460, Iğdır 40 bin 119, Ağrı 38 bin 622, Ardahan 22 bin 859. Kars, Iğdır'dan 16 bin 341, Ağrı'dan 17 bin 838 ve Ardahan'dan 33 bin 601 daha fazla araca sahip. Dört ilin toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 158 bin 60 olarak hesaplanırken, Kars'ın toplam içindeki payı yaklaşık %35,7 seviyesinde.

Ulaşım ve altyapı etkileri:

Kars'taki yüksek kayıtlı araç yoğunluğu, özellikle yaz aylarında kent merkezi ve ilçelerde artan hareketlilikle birlikte trafik baskısını artırıyor. Bu durum şehir içi trafik yoğunluğu, otopark ihtiyacı ve yol kullanımında planlama gereksinimlerini öne çıkarıyor. Yerel yönetimler ve planlamacılar için TÜİK verileri; park alanlarının genişletilmesi, trafik düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve toplu taşıma alternatiflerinin güçlendirilmesi yönünde yol gösterici nitelik taşıyor.

TÜİK'in Temmuz verileri, Kars'ın bölgedeki araç yoğunluğunda lider konumunu teyit ederken, kentteki ulaşım politikalarının ve altyapı yatırımlarının önemini yeniden gündeme getiriyor.

KARS’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 56 BİN 460’A ULAŞTI(KARS-İHA)