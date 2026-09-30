Çin gezisinde adli süreç iddiası: Fethiye meclis üyesi yurda dönemiyor

CHP'li meclis üyesinin Çin'de gözaltına alındığı iddiası

Ruhtan Başkaya, Temmuz ayında Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'e gitti. Heyet, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitim ve incelemelere katıldı. Dönüşte Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği, hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede gözaltında tutulduğu bildirildi.

İddiaların içeriği:

Yerel kaynaklara göre Başkaya, bir eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edilirken, olay sonrası Başkaya'nın yurda dönüşünün engellendiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Belediye ve parti açıklamaları:

Fethiye Belediyesi, olayın Çin makamlarınca incelendiğini belirterek durumun şahsi olduğunu ve belediyenin kurumsal yapısıyla ilgisi bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, programa katılan diğer kursiyerlerin de olayla herhangi bir ilişkisinin olmadığı vurgulandı.

CHP Muğla İl Başkanlığı ise Başkaya'nın Çin'de yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulduğunu ve İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini duyurdu.

CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ RUHTAN BAŞKAYA