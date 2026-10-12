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Manisa’da Yunusemre’den son sette gelen zafer

Yunusemre, 2-1 geriden gelerek Gelişim Koleji’ni 3-2 yenip Kadınlar Voleybol 2. Lig’de sezonun ilk galibiyetini aldı; yönetim takımı kutladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa’da Yunusemre’den son sette gelen zafer

yunusemre’den kritik geri dönüş

Kadınlar Voleybol 2. Lig’in 4. haftasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Yunusemre Belediyespor, zorlu bir karşılaşmanın ardından Gelişim Kolejini 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Manisa temsilcisinin gruptaki puanı 3e yükseldi.

maçın seyri:

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-20 alarak öne geçti. Ancak konuk ekip iki set üst üste kazanarak durumu 2-1e taşıdı; ikinci set 25-18, üçüncü set 25-15 sonuçlandı. Dördüncü sette toparlanan kırmızı-beyazlılar, seti 25-18 alarak maçı beşinci sete taşıdı.

Final setinde iki taraf da yüksek tempoda mücadele etti; Yunusemre son bölümü üstün götürerek finali 15-11 tamamladı ve karşılaşmadan galip ayrıldı. Set skorları maçın dalgalı bir tempoda geçtiğini gösterdi ve ev sahibi ekibin mental direncinin belirleyici olduğu gözlendi.

kutlama ve gelecek program:

Maçın ardından Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile yöneticiler Metin Keleş ve Berkant Kayıkçı, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek galibiyet sevincine ortak oldu. Kulüp yönetiminin saha içi dayanışmayı vurguladığı belirtildi.

Yunusemre Belediyespor, ligdeki bir sonraki hafta deplasmanda Volkan Güçspor ile karşılaşacak. Bu maç, takımın ivmesini koruyup koruyamayacağı açısından önemli bir sınav niteliğinde olacak.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG’DE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, 2-1 GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA GELİŞİM...

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG’DE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, 2-1 GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA GELİŞİM KOLEJİ’Nİ 3-2 MAĞLUP EDEREK SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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