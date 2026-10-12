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Samsunspor'da kısa ama etkili dönem: Thorsten Fink'e teşekkür

Samsunspor, Thorsten Fink’e 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan görev dönemi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki katkıları için teşekkür ederek veda etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor'da kısa ama etkili dönem: Thorsten Fink'e teşekkür

Samsunspor'tan resmi veda

Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp yönetimi, Fink'in takıma kattığı disiplin ve profesyonellik için teşekkür ederek ayrılığı resmi bir açıklama ile paylaştı.

Kulübün açıklaması:

"Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink’e teşekkür ediyoruz. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde, UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Thorsten Fink’e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Avrupa başarısının önemi:

Açıklamada özellikle UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna ulaşılması vurgulandı; kulüp bu başarıyı Fink ve ekibinin katkılarına bağladı. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlatılan süreç, hem takımın uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırdı hem de kulübün hedefleri açısından dönüm noktası olarak nitelendirildi.

Samsunspor, yapılan açıklamada Thorsten Fink’e ve ekibine teşekkür ederken, ayrılığı saygı ve iyi dileklerle karşıladı ve teknik adamın kariyerinin sonraki dönemleri için başarı temennisinde bulundu.

SAMSUNSPOR, TEKNİK DİREKTÖR THORSTEN FİNK’E KULÜBE VERDİĞİ EMEK VE KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR...

SAMSUNSPOR, TEKNİK DİREKTÖR THORSTEN FİNK’E KULÜBE VERDİĞİ EMEK VE KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK VEDA ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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