Kastamonu ve Erciyes ortaklığıyla manyetik kontrollü hidrojen üretim yöntemi tescillendi

Patentle tescillenen buluş hakkında:

Kastamonu Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi ortaklığında geliştirilen "Nd-Şartlandırma ile Ferromanyetik Biocar Katalizöründen Hidrojen Üretimi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Projeyi yürüten akademisyenler Doç. Dr. Gökçe Didar Değermenci ve Prof. Dr. İshak Afşin Kariper olarak bildirildi.

Yöntemin çalışma prensibi ve kullanılan malzemeler:

Patent kapsamında tanımlanan sistemde, hidrojen üretiminde görevli katalizör manyetik alan ile önceden şartlandırılıyor ve üretim sürecinde mıknatıs kullanılarak kontrol sağlanıyor. Bu yaklaşım, katalizörün daha düzenli çalışmasını, partiküllerin birbirine yapışmasının azaltılmasını ve reaksiyonun hızlanmasını hedefliyor.

Sistemde kullanılan katalizörün karbon temelli gözenekli bir yapı ile manyetik nano parçacıklardan oluştuğu belirtiliyor; bu kombinasyon katalizöre geniş bir yüzey alanı kazandırırken manyetik alanla yönlendirilebilmesine imkân tanıyor. Deneylerde su ve sodyum borohidrür kullanılarak hidrojen üretildi; kayıtlara göre 10 mg katalizör ile 0,04 g sodyum borohidrür kullanıldığında yaklaşık 25–26 mL hidrojen elde edildi.

Elde edilen performans ve hedeflenen kazanımlar:

Laboratuvar deneylerinde geliştirilen manyetik yöntem sayesinde, 25 mL hidrojen üretimine ulaşma süresi yaklaşık 102 dakikadan 54 dakikaya indirilebildi. Bu iyileşme, katalizör parçacıklarının aglomerasyonunun azaltılması ve gözenek tıkanmasının geciktirilmesiyle ilişkilendiriliyor.

Ayrıca yöntemle hidrojen üretiminin yaklaşık 25 derece oda sıcaklığında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi; düşük sıcaklık hedefi, uygulamaların laboratuvar dışına taşınması ve saha koşullarında kullanım açısından önemli avantaj sağlıyor.

Potansiyel uygulama alanları ve değerlendirme:

Araştırmacılar, geliştirilen sistemin laboratuvar ölçeğinin ötesine taşınarak taşınabilir enerji sistemleri, acil durumlarda hidrojen üretimi, saha tipi hidrojen jeneratörleri ve çeşitli teknolojik uygulamalarda kullanılabileceğini öngörüyor. Manyetik kontrolün, pratik uygulamalarda katalizör ömrünü ve üretim sürekliliğini artırma potansiyeli ön plana çıkıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu başarının üniversitenin bilimsel araştırmaları toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek, Doç. Dr. Gökçe Didar Değermenci ile Prof. Dr. İshak Afşin Kariper'i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. GÖKÇE DİDAR DEĞERMENCİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDEN PROF. DR. İSHAK EFŞİN KARİPER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN “ND-ŞARTLANDIRMA İLE FERROMANYETİK BİOCAR KATALİZÖRÜNDEN HİDROJEN ÜRETİMİ” BAŞLIKLI BULUŞ, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT OLARAK TESCİL EDİLDİ.