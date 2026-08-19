Van YYÜ yüzde 99,4 dolulukla kontenjanı aşarak 4 bin 392 öğrenciye ev sahipliği yaptı

yerleştirme sonuçları:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2026 merkezi yerleştirme sonuçlarında yüksek doluluk oranlarıyla öne çıktı. Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarındaki yerleştirme rakamları, hem bölgesel hem de ülke çapındaki cazibesinin arttığını gösterdi.

ön lisans ve lisans detayları:

Tercih kılavuzunda yer alan 56 ön lisans programı için toplam 2 bin 90 kontenjan bulunuyordu. Okul birincileri, 34 yaş üstü kadın adaylar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ayrılan özel kontenjanların da dahil edildiği yerleştirme sonucunda 2 bin 144 öğrenci Van YYÜ'ye yerleşti ve ön lisans programlarında doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Lisans düzeyinde 65 programda ise toplam 2 bin 248 öğrenci yerleşti; lisans programlarındaki doluluk oranı yüzde 98,83 olarak kaydedildi. Eğitim Fakültesi Biyoloji, Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmenliği dışındaki lisans fakültelerinin tamamında doluluk yüzde 100 oldu.

Üniversitenin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan programlar hariç toplam 4 bin 310 kontenjanı bulunurken, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yerleşen öğrenci sayısı 4 bin 392 olarak açıklandı. Tüm ilave kontenjanlar dikkate alındığında yerleşen öğrenci sayısının kontenjanı aşmasıyla Van YYÜ'nün genel doluluk oranı yüzde 99,40 oldu.

özel yetenek sınavları sürüyor:

Merkezi yerleştirme sonuçlarına ek olarak özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul edilen programlarda süreç devam ediyor. Bu kapsamda Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Türk Halk Oyunları ve Geleneksel Türk Müziği bölümleri; Eğitim Fakültesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı; Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim, Sahne Sanatları ve Grafik Tasarımı bölümleri; Spor Bilimleri Fakültesi'nde ise Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinin özel yetenek sınav süreçleri sürüyor.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YKS’de gösterdiğiniz emek ve azimle üniversitemize yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. 44 yıllık köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu ile Türkiye’nin en büyük, yeşil ve sürdürülebilir kampüslerinden biri olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolculuğunuzda yeni bir başlangıç olacaktır. Araştırma odaklı nitelikli eğitimimizin yanı sıra, İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde ilham verecek mentorluk destekleri, geniş spor alanları ve sosyal imkanlarıyla kendinizi geliştireceğiniz, yeni ufuklar keşfedeceğiniz ve güzel hatıralar biriktireceğiniz başarılı bir üniversite hayatı diliyorum. Bu güzel başlangıcın siz değerli öğrencilerimiz ve kıymetli aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailemize hoş geldiniz diyorum.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, 2026 YKS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA ULAŞTIĞI YÜKSEK DOLULUK ORANIYLA ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK ARTAN İLGİSİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU.